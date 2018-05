Leo – Jueves 31 de mayo del 2018: te encauzas en el camino correcto

Si hubo situaciones de distanciamiento entre parientes, hermanos o amigos del círculo íntimo de la casa, la buena noticia es que durante este ciclo planetario se empezará a hablar de arreglos y reconciliaciones. Esto es algo estupendo ya que no es positivo, ni saludable, estar siempre arrastrando cosas o situaciones del pasado que lo único que causan son pesares, Leo.

Amor

Este es un tiempo de soluciones, en el que actúas de una forma más sensata a la hora de definir situaciones dentro de tu pareja. Evita esas discusiones sin sentido, no conducen a nada. Concéntrate en los aspectos positivos de tu relación y verás lo bien que te va.

Salud

Trabajo



Aunque no estés satisfecho del todo con tu empleo actual no lo vayas a dejar sin estar totalmente seguro de que vas a mejorar en una nueva colocación o posición laboral, pues podrías estar actuando bajo impulsos emocionales y no tomar las mejores decisiones.