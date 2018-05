Leo – Jueves 24 de mayo del 2018: una señal para un fin de semana diferente

Lo que pienses podrás conseguirlo, solo necesitas poner tu esfuerzo y voluntad. Un sueño o clarividencia te inclinará a ir a determinado lugar donde habrá no solamente la posibilidad de dinero, sino un romance ya que ahora los caminos se cruzan entre ellos y te encauzan en la dirección correcta.

Amor



Mostrar con gestos tu preocupación hacia la persona amada para que no se sienta como si estuvieras mentalmente alejado de ella. Tu pareja estará muy sensible esta noche y de ti dependerá que puedas disfrutar a plenitud el fin de semana, o no.