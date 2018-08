Leo – Jueves 23 de agosto de 2018: una invitación que te sorprenderá

Una circunstancia feliz te pondrá en el camino de alguien que tiene en sus manos la posibilidad de ayudarte en la realización o consecución de un plan o proyecto que ha estado en peligro de perderse en estos días. Si estás soltero o soltera, divorciado o divorciada, en alguna situación de separación o soledad, estarás pensando en una relación que sea agradable, y no te ate emocionalmente.

Mantén tu independencia. No te conviene un compromiso serio. No todo es fácil en tu trabajo porque hay algunas personas a tu alrededor que no acaban de comprenderte. Con paciencia, tacto social, inteligencia y persuasión te harás entender.