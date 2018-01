Leo – Jueves 18 de enero 2018: Aumentan tus responsabilidades.

Noticiero astrológico: La Luna está en Acuario, que es un signo del elemento aire y tu signo opuesto. Estamos bajo los efectos del primer novilunio del año y todos los planetas están directos, menos el planetoide Ceres que continúa retrógrado en tu signo, Leo.

Aumenta tu carga familiar y laboral y deberás tomar medidas concretas para compartimentar muy bien tu tiempo y no dejarte absorber por personas cargadas de problemas que llegan a tu lado para crearte tensiones. Sal de casa, circula, ve a ese lugar que te han invitado y da el primer paso si estás soltero o soltera porque tendrás el amor agarrado por los cabellos. En una actividad pública ocurre un hecho que te maravilla y hace recapacitar. Saldrás bien de un asunto escabroso que te preocupaba mucho asociado con leyes o dinero. Si le dedicas mucha energía a los asuntos ajenos terminarías envolviéndote en situaciones molestas.



Amor

En cuestiones del amor siempre has sido muy razonable, pero una cosa es ser tolerante y otra dejarte manipular o abusar por otros. Si lo que te propone tu pareja o tu relación no está funcionando, es hora de hablar claro y demandar lo justo.



Salud

Estás en un momento positivo y tu salud se beneficia. Si padeces de trastornos asociados con las vías digestivas hoy recibes una buena vibración planetaria, ideal para tratamientos intensos y sobre todo para mejorar tus condiciones de vida.

Trabajo

Escucharás noticias alentadoras sobre tu trabajo, y si no tienes empleo, hay buenas nuevas también, pero no te dejes llevar por las personas negativas que suelen arrastrar en su mala vibración a los demás. Lograrás éxito si no te dejas influir.

Dinero y fortuna

No pongas tu confianza ni tu dinero en personas que no son del todo sinceras contigo y pueden causarte serios problemas económicos. Ten cuidado si te ofrecen un negocio algo dudoso pues podrías verte envuelto en líos legales y judiciales.



