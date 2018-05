Leo – Jueves 17 de mayo del 2018: se acerca un ciclo de prosperidad

Si en estos momentos te ves algo apretado económicamente no dejes que una onda pesimista te envuelva pues pronto recibirás el dinero que necesitas de una fuente hasta ahora poco conocida, recuerda que tú eres Leo y los Leo atraen la prosperidad. Un encuentro fortuito te pondrá en el camino adecuado. Hay cierta confusión a tu alrededor sobre todo en el área sentimental ya que no te sientes totalmente seguro de tu forma de sentir hacia alguien que ha aparecido en tu vida y temes cometer un error. Esto puede ser en el trabajo, o en una amistad.

Dinero y fortuna

La fórmula para hacer que tu dinero crezca no es tan difícil, simplemente equilibra tus ingresos con tus egresos y no incurras en gastos que no sean necesarios. Descubrirás como estás comprando cosas que realmente no necesitas, aplica tu sentido inteligente de la economía.