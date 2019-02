Leo en el mes de febrero de 2019: entras en el ámbito íntimo de esa persona

Febrero será la materialización de lo que has soñado. Todo está conspirando favorablemente hacia ti en este mes del amor, Leo, y con los tránsitos planetarios directos que están ocurriendo, la conjunción de tu regente el día 5 en tu signo opuesto marcando el inicio del nuevo año chino y luego el plenilunio del 19 unido a la energía cósmica de Marte en tránsito auguran un período excelente para ti, sobre todo, con muchos bríos, entusiasmo y alegría, lo que más te hacía falta en estos momentos. Recuerda que las circunstancias están ahí, pero tú, con tu actitud, puedes lograr la diferencia.

Salud Si estás atravesando alguna situación emocional trata de distraerte con buenos amigos, o haciendo algo divertido. Tal vez has tenido algún disgusto que te haya causado malestares orgánicos, Leo. Recuerda que la mente y el cuerpo funcionan al unísono.

Trabajo

Hay personas alarmistas a tu alrededor que se la pasan anunciando despidos, problemas laborales y situaciones por el estilo No te dejes impresionar por esos chismes y haz tus cosas como lo has venido haciendo, no hay dificultades insuperables.