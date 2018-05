Leo – Domingo 6 de mayo del 2018: estás en el umbral de momentos felices

La edad no importa a la hora del amor, así que no te detengas ante prejuicios ni ideas falsas y actúa con la decisión y entusiasmo propios de tu signo Leo para que puedas sacar adelante tus asuntos sentimentales. Hay un toque de suerte en el azar que pone en tus manos un dinero en el momento que más lo necesitas. Sigue tus corazonadas.

Amor

Están dándote vueltas algunas personas que te pretenden. Esto es lindo si no tienes una relación en estos momentos, pero si estás comprometido debes obrar con suma cautela para que no surjan malas interpretaciones y ocurran escenas desagradables.

Salud

La mayoría de los problemas de salud están en tu mente y en tu imaginación. Descártalos y verás cómo se resuelven con más rapidez de lo que pensabas. Sobre todo no des lugar al pesimismo. Tu actitud te aliviará de muchos malestares.

Trabajo



Los planetas giran a tu favor y si dudabas sobre aceptar o no un nuevo empleo, no dudes más. Aunque no sea trabajo ideal es lo que ahora necesitas como un trampolín indispensable para saltar al futuro y mejorar tus condiciones laborales, una especie de catapulta sentimental.