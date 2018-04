Leo – Domingo 29 de abril del 2018: cuando el amor llama no le dejes esperar

Amor

Está llegando el momento de establecer compromisos y dejar a un lado las posiciones rígidas, demasiado exigentes que tienden a debilitar el amor. Tu personalidad es impactante, no temas pronunciar esas palabras de amor, Leo.

Salud

Este es tu domingo de descanso, no de preocupaciones ni problemas. No permitas que te llenen la cabeza de humo con ideas negativas porque luego, mañana, lo lamentarías.

Trabajo

Dinero y fortuna



Si lo que te preocupaba era un pago atrasado las buenas nuevas son que en muy pocos días tendrás en tus manos lo que precisas. No te impacientes. Hay muchas cosas que aún no has hecho y que puedes intentar.