Leo – Domingo 24 de junio del 2018: recuperarás el tiempo perdido

Deja pasar lo que no te afecte directamente y no permitas que nada ni nadie perturben tu tranquilidad, Leo. Tú siempre logras lo que te propones. No obstante, durante este fin de semana, tendrás que hacer acopio de tus buenas cualidades para no dejarte envolver por gentes negativas que se te acercan con quejas, lamentaciones y murmuraciones que tienden a deprimirte.