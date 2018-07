Leo – Domingo 22 de julio de 2018: te sentirás animado a realizar un proyecto nuevo

Día cúspide, termina el ciclo de Cáncer y empieza Leo según tu horario nacional. Mantén una actitud receptiva, no digas que no, no rechaces nada, pero tampoco hagas lo que primero te venga a la mente, analízalo bien –Mercurio está directo en tu signo y el tono de comunicación entre tú y los demás es estupendo. En el amor todo florece nuevamente.