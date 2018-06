Leo – Domingo 1 de julio del 2018: inicias un mes nuevo, una vida nueva

Amor

Salud

Podrías tener algunos ligeros malestares durante las horas de la mañana. No te intimides pensando que vas a tener un domingo complicado sino más bien continúa haciendo lo que normalmente haces y verás como te recuperas pronto. Tú, Leo, eres un signo saludable.

Trabajo



Si estás actualmente en la búsqueda de un buen empleo y aún no lo has encontrado no desperdicies este domingo angustiándote sino más bien relájate, analiza tu situación actual, prepara tus papeles y entrevistas y llénate de mucho optimismo porque este mes de cumpleaños será también de realizaciones.