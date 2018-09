La historia de Enrique y Beto de 'Plaza Sésamo' sí se inspiró en una relación gay, dice el guionista

"Cuando escribía Enrique y Beto ( Bert y Ernie en su versión en inglés), cuando pensaba en ellos, eran pareja. No tenía otra forma de concebirlos, de contextualizarlos", indicó su creador en una entrevista publicada el 16 de septiembre por Queerty.com .

"Eso era lo que yo tenía en mi vida, una relación de Enrique y Beto. ¿Cómo no iba a permear (en el show)?", manifestó.

A lo largo de los años, algunos medios ya habían dirigido su atención sobre la relación de Enrique y Beto, más allá del contexto infantil. “Las pistas siempre estuvieron ahí… Han estado viviendo juntos por 31 años. Les gusta usar extravagantes pijamas "de él y de él". Y (aquí está el factor decisivo) se juntan todas las noches para dormir”, había escrito The Independent en el 2010.

Por esa época Ellen Lewis, vicepresidenta de comunicaciones corporativas de Sesame Workshop, aseguró a Los Angeles Times que el programa no intentaba conscientemente atraer al público gay.

Incluso en el 2013, cuando The New Yorker empleó a estos personajes en un artículo que apoyaba la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de los matrimonios homosexuales, 'Plaza Sésamo' envió un comunicado de prensa en el que explicaba que los personajes eran solamente grandes amigos. “Aunque se identifican como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo títeres y no tienen una orientación sexual”, decía ese mensaje.