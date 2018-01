La exnovia del asesinado Renato López reencuentra el amor en uno de los mejores amigos del actor

"Me queda claro que no escoges de quién enamorarte" declaró la sueca Alexandra Ivanisevic en su blog, a través del cual confirmó su relación con el abogado Santiago Alcocer.

Antes de que surgieran chismes y rumores con mala intención, la sueca Alexandra Ivanisevic contó al mundo que 13 meses después de que su novio, el actor Renato López, fuese asesinado de 13 disparos en México, ella ha reencontrado el amor en los brazos del abogad o Santiago Alcocer, uno de los mejores amigos del fallecido artista.

"No pensaba poder estar 'bien' después de lo que pasó con Renato... Otra cosa que pensé cuando lo mataron, fue que nunca jamás volvería a enamorarme de alguien, pero también estaba equivocada", admitió Alexandra en su blog “Mex Alex: la sueca en México”.



Con estas fotos, la hermana y la novia de Renato López lo han recordado en este año de ausencia El 23 de noviembre se cumplirá un año de la muerte del joven actor y presentador Renato López, quien junto con el publirrelacionista Omar Girón fue ultimado de 13 tiros, a bordo de su vehículo particular en el municipio de Jitozingo, del central Estado de México. Aunque hacia diciembre de 2016 las autoridades anunciaban el arresto de dos presuntos autores materiales, no se ha vuelto a saber más del tema, hasta ahora. Algunos medios atribuyeron el asesinato, en su momento, a un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado y otras versiones hablaron también de crimen pasional.

Las autoridades no han informado sobre avances en la investigación. Renato resurge ahora, citado y recordado por sus amistades, como la actriz Bárbara Mori, quien lo incluyó entre sus difuntos queridos en su altar de muertos de 2017. López, de 33 años, había recientemente completado su debut protagónico en cine con un tercer crédito, después de Miguel Rodarte y Cecilia Suárez en la cinta ' Macho', dirigida por Antonio Serrano(' Sexo Pudor y Lágrimas') y había descollado como presentador en diversos programas de entretenimiento y 'fashion' en televisión de paga en México. Su muerte causó consternación tanto en su entorno como en el medio del espectáculo y se prestó para numerosas teorías que la Procuraduría de Justicia del Estado de México se encargó de investigar y descartar en su monento.







De acuerdo con las indagatorias hechas, las víctimas fueron citadas para una entrevista de negocios en la exclusiva zona de Chiluca, en el municipio de Atizapán, donde una persona en un vehículo haría contacto con ellos y los guiaría hacia el lugar del encuentro, y esto fue lo último que se supo de ellos. En diciembre de 2016 los agentes de Investigación detuvieron a Mario Alberto "N" y José Pedro "N", quienes fueron presos en el Penal de Tlalnepantla, vinculados a proceso por el delito de homicidio; presuntamente estos sujetos habrían convocado a las víctimas, las habrían citado en un lugar y guiado hasta el sitio donde fueron asesinados.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, aunque el motivo del asesinato sigue siendo un misterio, las investigaciones han resuelto que los criminales iban contra Renato y no contra Omar Girón, su representante, atribuyéndose a un motivo pasional. Del proceso no se ha vuelto a saber nada, ni de los sospechosos aprehendidos.

El caso del asesinato de Renato y Omar desapareció de toda publicación a lo largo de 2017, el misterio continúa y el caso, al día de hoy, sigue abierto.

La modelo de 31 años describió que pasó mucho tiempo sintiéndose como "la viuda" de Renato López y que no fue fácil el proceso de empezar a sentir "algo" por otra persona. "Cuando yo me enamoré de Santiago no fue un momento perfecto, fue difícil para los dos. Al principio simplemente entender lo que estaba pasando, y luego tener los huevos de aceptarlo y de perseguirlo", detalló.

Y es que el abogado Alcocer fue uno de los mejores amigos del asesinado Renato López. Todavía en las redes sociales palpitan momentos íntimos entre ambos profesionales, compartiendo desde bromas hasta la misma cama.



Alexandra Ivanisevic no entró en su blog a discutir si Santiago le recuerda a Renato. Se limitó a consignar que lo único que tiene claro es que "no escoges de quién enamorarte, pero cuando te pasa así, es tu decisión hacer las cosas bien, y la verdad siento que estamos creando una relación increíble... Me da paz y la comunicación que tenemos es de otro mundo, es real y honesto. Suena muy cliché, pero con el siento que no necesito nada más. Me completa".