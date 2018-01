La ex Miss Universo Amelia Vega anuncia su tercer embarazo

Amelia Vega, quien fuera Miss Universo en 2003, anunció que se convertirá en madre por tercera ocasión, al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se la ve acompañada de sus dos primeros hijos y su esposo, el jugador de baloncesto Al Horford, quienes hornearon unas galletas para anunciar que otro bebé llegará a sus vidas: “¡Sorpresa! Felices de anunciar que nuestra familia sigue creciendo”.

La también cantante de 33 años tiene dos hijos más: el primogénito, de nombre Ean; y la pequeña Alía, quien nació en noviembre de 2016. Tras un breve noviazgo Amelia y Al se juraron amor eterno en diciembre de 2011, en una íntima ceremonia en República Dominicana, de donde ella es originaria.



Las fotos más encantadoras de la familia de Amelia Vega



En días previos Amelia agradeció a su esposo por ser el hombre de su vida: “Gracias le doy a Dios por nosotros, porque no creo en coincidencias, sino en Diosidencias. Gracias a ti por ser el varón que eres, el mejor esposo que pude haber escogido, un padre ejemplar, en fin, gracias por ser tú".

El mensaje de amor y admiración continuaba: “Qué gran felicidad siento al ver como con cada año has ido creciendo más en mis ojos y en mi corazón. Te adoro infinitamente. Gracias por lo más hermoso y más valioso que me has podido dar en estos años, nuestro hijos”.