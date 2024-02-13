entretenimiento

La Casa de los Famosos Colombia se podrá ver por ViX y ViX Premium

El drama, emoción, suspenso y tensión del reality show colombiano también podrán disfrutarse en ViX en sus versiones para suscriptores y no suscriptores.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
La Casa de los Famosos Colombia podrá verse por ViX y ViX Premium
La Casa de los Famosos Colombia podrá verse por ViX y ViX Premium
Imagen Cortesía

La Casa de los Famosos Colombia arrancó este 11 de febrero con un premio de 400 millones de pesos, 22 participantes, quienes estarán bajo el lente de las cámaras 24/7 y así los espectadores podrán ser testigos de todos los momentos que vivan en su interior. El Canal RCN y ViX están listos para la transmisión del reality show.

PUBLICIDAD

ViX transmitirá sin censura en los países hispanohablantes donde tiene presencia a través de nueve canales exclusivos, así como con dos programas ‘La Previa’ y ‘El Aftershow’, los cuales se transmitirán antes y después de las galas del Canal RCN. Dichos shows estarán conducidos por Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

La Casa de los Famosos Colombia estará disponible en ViX gratis por tiempo limitado y posteriormente el contenido se podrá ver por el plan Premium de la plataforma de streaming.

Más sobre Entretenimiento

Ireland Vs. Hungary
2:00:11

Ireland Vs. Hungary

Entretenimiento
Puebla vs Monterrey final
6:31

Puebla vs Monterrey final

Entretenimiento
Minutes Atlético San Luis vs Toluca
10:17

Minutes Atlético San Luis vs Toluca

Entretenimiento
El error de ‘Medusa’ que los colombianos no perdonan: Este detalle los hizo enojar
0:52

El error de ‘Medusa’ que los colombianos no perdonan: Este detalle los hizo enojar

Entretenimiento
Protagonista de ‘Los dos hemisferios de Lucca’ también tiene parálisis cerebral: él es Julián Tello
1:01

Protagonista de ‘Los dos hemisferios de Lucca’ también tiene parálisis cerebral: él es Julián Tello

Entretenimiento
Películas navideñas para reírte a carcajadas y disfrutar con tu familia
1:24

Películas navideñas para reírte a carcajadas y disfrutar con tu familia

Entretenimiento
Oso aterroriza a jóvenes al meterse a su cabaña: Saqueó el refrigerador y se comió sus tamales
2 mins

Oso aterroriza a jóvenes al meterse a su cabaña: Saqueó el refrigerador y se comió sus tamales

Entretenimiento
‘Y llegaron de noche’: Los personajes de la serie vs. los actores de la vida real
0:59

‘Y llegaron de noche’: Los personajes de la serie vs. los actores de la vida real

Entretenimiento
Ballerina Farm abandonó su sueño de bailarina por una familia tradicional: ''La maternidad es el sentimiento más empoderante que he vivido''
3:05

Ballerina Farm abandonó su sueño de bailarina por una familia tradicional: ''La maternidad es el sentimiento más empoderante que he vivido''

Entretenimiento
'Deadpool & Wolverine': todos los cameos explicados ¿dónde salieron antes esos personajes?
3:13

'Deadpool & Wolverine': todos los cameos explicados ¿dónde salieron antes esos personajes?

Entretenimiento

La Casa de los Famosos Colombia: Participantes del reality show que transmite ViX


Para esta temporada el reality show tendrá 22 participantes quienes estarán aislados de la realidad compartiendo su cotidianidad con la audiencia.

Cada semana está estructurada para maximizar la interacción y el desarrollo de los participantes a través de actividades como la Prueba de Líder, Prueba de Presupuesto, Día de Nominaciones, Pruebas de Equipos, Fiestas, Pruebas de Salvación y Galas de Eliminación.

Todo esto hará una mezcla única de entretenimiento y La Casa de los Famosos Colombia se convertirá en un espectáculo imperdible. Aquí los nombres de los 22 participantes de La Casa de los Famosos Colombia:

  • Mafe Walker
  • Johanna Velandia
  • Sandra Muñoz
  • Isabella Sierra
  • Nataly Umaña
  • Naren Daryanani
  • Beto Arango
  • Juan David Zapata
  • Kevin Fuentes ‘Pantera’
  • Alfredo Redes
  • Martha Isabel Bolaños
  • Diana Ángel
  • Isabella Santiago
  • La Segura
  • Julián Trujillo
  • Camilo Díaz ‘Culotauro’
  • Omar Murillo
  • José Miel
  • Miguel Melfi
  • Sebastián Gutiérrez
  • Ornella Sierra
  • Karen Sevillano
PUBLICIDAD

La Casa de los Famosos Colombia: Estos beneficios tendrán los suscriptores de ViX Premium


El público es el que decide qué participantes continúan en el reality show y podrá votar de manera gratuita a través de www.lacasadelosfamososcolombia.com, también durante las transmisiones del programa por el Canal RCN y ViX sumará un código QR que aparecerá en pantalla para ser escaneado y que dirigirá a la votación.

Los suscriptores de ViX Premium adicionalmente podrán votar hasta 10 veces al día, mientras que los otros usuarios solo podrán registrar un voto por día.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD