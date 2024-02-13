La Casa de los Famosos Colombia se podrá ver por ViX y ViX Premium

La Casa de los Famosos Colombia podrá verse por ViX y ViX Premium

La Casa de los Famosos Colombia arrancó este 11 de febrero con un premio de 400 millones de pesos, 22 participantes, quienes estarán bajo el lente de las cámaras 24/7 y así los espectadores podrán ser testigos de todos los momentos que vivan en su interior. El Canal RCN y ViX están listos para la transmisión del reality show.

ViX transmitirá sin censura en los países hispanohablantes donde tiene presencia a través de nueve canales exclusivos, así como con dos programas ‘La Previa’ y ‘El Aftershow’, los cuales se transmitirán antes y después de las galas del Canal RCN. Dichos shows estarán conducidos por Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

La Casa de los Famosos Colombia estará disponible en ViX gratis por tiempo limitado y posteriormente el contenido se podrá ver por el plan Premium de la plataforma de streaming.

La Casa de los Famosos Colombia: Participantes del reality show que transmite ViX



Para esta temporada el reality show tendrá 22 participantes quienes estarán aislados de la realidad compartiendo su cotidianidad con la audiencia.

Cada semana está estructurada para maximizar la interacción y el desarrollo de los participantes a través de actividades como la Prueba de Líder, Prueba de Presupuesto, Día de Nominaciones, Pruebas de Equipos, Fiestas, Pruebas de Salvación y Galas de Eliminación.

Todo esto hará una mezcla única de entretenimiento y La Casa de los Famosos Colombia se convertirá en un espectáculo imperdible. Aquí los nombres de los 22 participantes de La Casa de los Famosos Colombia:

Mafe Walker

Johanna Velandia

Sandra Muñoz

Isabella Sierra

Nataly Umaña

Naren Daryanani

Beto Arango

Juan David Zapata

Kevin Fuentes ‘Pantera’

Alfredo Redes

Martha Isabel Bolaños

Diana Ángel

Isabella Santiago

La Segura

Julián Trujillo

Camilo Díaz ‘Culotauro’

Omar Murillo

José Miel

Miguel Melfi

Sebastián Gutiérrez

Ornella Sierra

Karen Sevillano

La Casa de los Famosos Colombia: Estos beneficios tendrán los suscriptores de ViX Premium



El público es el que decide qué participantes continúan en el reality show y podrá votar de manera gratuita a través de www.lacasadelosfamososcolombia.com, también durante las transmisiones del programa por el Canal RCN y ViX sumará un código QR que aparecerá en pantalla para ser escaneado y que dirigirá a la votación.