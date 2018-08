La actriz Ruby Rose dará vida a una polémica superheroína en televisión

Rose, quien e hizo conocida en Estados Unidos en la cuarta temporada del exitosa serie de Netflix ' Orange Is the New Black', hará su primera aparición como la superheroína en el crossover anual crossover de diciembre en los shows de DC 'Arrow', 'The Flash', 'Legends of Tomorrow' y 'Supergirl'. También se anunció que un show de Batwoman está en desarrollo para la temporada 2019-20.