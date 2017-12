Kim Kardashian confiesa que perdió un bebé y sufre al no poder dar a luz a su tercer hijo

Kim Kardashian reconoció que se le hace difícil tener una conexión con su tercer hijo luego de recurrir a una madre sustituta para traer al mundo a su tercer heredero, una niña que será la hermana de North y Saint.

En el nuevo capítulo del programa ‘Keeping up with the Kardashians’, la famosa compartió sus mayores temores y reveló que antes de quedar embarazada de Saint, su segundo hijo, tuvo una pérdida luego de implantarse un embrión.

“Es frustrante el no poder hacerlo por ti misma. Es una dinámica extraña. Yo voy a todas los citas de los doctores, e intento estar realmente presente, pero cuando no lo haces tú, es poco lo que puedes estar en sus vidas”, dijo Kim, quien no quiere revelar la identidad de la mujer para que no la acosen los medios.



La empresaria dijo querer proteger la identidad de la mujer luego de que en el pasado los paparazzi la persiguieron al punto de que ella casi perdiera su primer embarazo.

Asimismo relató cómo fue el proceso para encontrar a la madre sustituta que le cumpliera el sueño a su esposo Kanye West de tener su próximo hijo.



“Encontrar a una madre sustituta en la que tu confíes es más difícil de lo que puedes imaginar. Tienes que asegurarte de que su estilo de vida es saludable y tiene que pasar por pruebas psicológicas (...) Pero creo que todo pasó por una razón, porque la persona que yo quería fue aprobada y ella es un gran ser humano, es muy fácil hablar con ella y es perfecta para nosotros, pero teníamos que decidir rápido, si lo íbamos a hacer o si ibamos a esperar hasta cuando nos sintiéramos más preparados”, reveló Kardashian, quien está a pocos días de convertirse en madre por tercera vez.