Karla Souza presume su primera foto junto a su esposo e hija (con anillo incluido)

En la foto, se aprecia a Karla sonriente y las manos de su esposo, ambos sostienen el piecito de la pequeña Gianna. En la misma imagen se puede ver el anillo de bodas de la actriz.

“Por fin, un trabajo del que nadie me puede correr. ¡Feliz #DiaDeLasMadres!”, escribió la actriz de ‘How to Get Away with Murder.