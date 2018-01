Jennifer López le rompió el corazón y a Drake le tomó un año superarlo (con una canción)

Lo que Jennifer López despachó en febrero del año pasado como una colaboración y no mucho más, para el rapero canadiense Drake se trató de una relación mucho más significativa: a la pista que ofreció hace unos meses en el tema 'Free Smoke', donde expuso que borracho le enviaba mensajes de texto, ahora añadió otra más contundente y que parecería corroborar que le dolió perder a 'la Diva del Bronx'.

La pareja llamó la atención a finales de 2016, cuando ambos publicaron una foto en la que se mostraban abrazados, en actitud cariñosa, íntima. Antes de que terminara el año, también fueron vistos de fiesta en Los Ángeles, California y en la grabación de un video profesional de él. Ya en febrero de 2017, Jennifer López dijo en una entrevista con Ellen DeGeneres que había celebrado el Día de San Valentín con su público y contó que Drake, su amigo y colaborador, estaba de gira.



Jennifer López, un recuento de todos sus amores David Cruz fue el primer novio ‘formal’ de Jennifer Lopez. La pareja inició una relación cuando la estrella tenía 15 años de edad y duraron nueve años juntos. El 27 de abril de 1995 Jennifer López asistió con él al estreno en Pacific's Cinerama Dome de la película 'My Family' en Hollywood (Los Ángeles, CA). Foto: Ron Galella/Getty Images | Univision 0 Compartir Ojani Noa fue el hombre que Jennifer Lopez eligió para contraer matrimonio en febrero de 1997. De acuerdo con la estrella, su amor fue a primera vista, pero la chispa se acabó en menos de un año, por lo que decidieron separarse.

Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ojani Noa Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Puff Daddy a simple vista parecía un gran partido para la estrella, no sólo por su cuenta bancaria, sino por la forma en que trataba a su novia, literalmente como a una princesa. Sin embargo, en febrero del 2001 a través de un comunicado de prensa se dio a conocer que habían terminado. ¿Las causas?, se dice que había una tercera persona… Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Puff Daddy y Jennifer López Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision 0 Compartir Puff Daddy y Jennifer López Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cris Judd era el hombre por el que Jennifer en realidad suplió a su 'Daddy'. A la estrella el duelo le duró un parpadeo y en octubre del 2001 contrajeron matrimonio en una celebración muy íntima (era el segundo enlace de J.Lo). Ese matrimonio terminó ocho meses después por cuestiones irreconciliables.

Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Cris Judd Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Cris Judd Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cris Judd Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ben Afleck llegó en el momento en que J.Lo necesitaba mucho amor y con quien estuvo a punto de pisar el altar, pero éste canceló la boda cinco días antes del enlace matrimonial. Se rumora que López quedó tan dañada que quemó el vestido de novia que luciría el gran día. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Jennifer Lopez y Ben Affleck 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jennifer Lopez y Ben Affleck 0 Compartir Jennifer Lopez y Ben Affleck Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Marc Anthony quedó prendido de la belleza de J.Lo (quien estaba profundamente dolida por el plantón que le hizo Ben), así es que empezaron una relación ¡prohibida!, pues el cantante era un hombre casado, pero dicho estatus no fue impedimento para que se amaran y juraran amor eterno una tarde de febrero del 2004, solo tres días después de que Marc firmó la disolución de su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jennifer López y Marc Anthony Foto: Univision | Univision 0 Compartir Jennifer López y Marc Anthony Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Jennifer López y Marc Anthony 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jennifer Lopez y Marc Anthony 0 Compartir Jennifer López y Marc Anthony Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Jennifer López y Marc Anthony Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en

Casper Smart tocó las puertas del corazón de la cantante justo a los cuatro meses de que ésta le dijo 'adiós' a Marc Anthony. Hasta el momento sus besos en público han dejado en claro que son más que amigos, pero como JLo es de las que les gusta hacer del conocimiento público sus amores, seguro no tardará en gritarlo a los cuatro vientos, lo malo de esta relación es que ella es 18 años mayor que él, a ver si no termina como Demi Moore y Ashton Kutcher. 0 Compartir Jennifer Lopez y Casper Smart Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Casper Smart y Jennifer Lopez 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Casper Smart y Jennifer Lopez 0 Compartir Para emoción de los fanáticos de esta pareja. En 2016, se presentaron en los Latin Grammy cantando a dueto y terminando con un inesperado beso. “Voy a besarte ya mismo”. Eso le dijo Marc Anthony a JLo al besarla. Sin embargo, han negado rotundamente un posible regreso. La pareja se divorció en 2011. Foto: Latin GRAMMY | Univision 0 Compartir Drake abrazando a Jennifer Lopez en la foto compartida por la cantante en (c) Instagram. Entre diciembre de 2016 y enero de 2017 se les vio muy junticos a la pareja. Siempre respondieron que estaban trabajando juntos en un proyecto musical. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en romance entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez la pareja ha estado en boca de todos; ya sea por sus románticas escapadas o por aquella foto íntima que publicaron y que no duró más de un minuto en sus redes sociales.

Cuando DeGeneres le preguntó si para ella era común tomarse fotos así con todos sus amigos, con los que escribía canciones, Jennifer López se echó a reír y dijo que sí, dando a entender que no había algo más allá de una relación profesional con el rapero.

Semanas después de esa entrevista, a finales de marzo de 2017, Drake estrenó su canción 'Free Smoke', en la cual revelaba: “I drunk text J.Lo / Old numbers so I bounce back" (en español, 'borracho, le envío mensajes de texto a J.Lo. El número es viejo así que rebota'). Justo en ese tiempo comenzaron a filtrarse las primeras imágenes de 'la Diva del Bronx' junto al expelotero Alex Rodríguez, por lo que se sobreentendía que con el rapero no había pasado nada serio... Hasta ahora.



El pasado viernes, Drake estrenó dos temas, 'God's Plan' y 'Diplomatic Immunity'. En este último, finalmente el rapero 17 años menor que Jennifer López declaró : "2010 fue cuando perdí mi halo y 2017 cuando me quedé sin JLo".