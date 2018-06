Aunque su abuelo se lo pidió, Chiquis Rivera no cantará con su tío Lupillo (y dice por qué)

Todavía, aseguró, no se ha reencontrado con su tío Lupillo Rivera, quien públicamente ha dicho que él cree en la versión que le dio su hermana antes de morir, cuando Jenni Rivera, sin tener pruebas, creía que su en ese entonces esposo, E steban Loaiza, le había sido infiel con Chiquis. "Yo me quedo con lo que me platicó mi hermana", reiteró en distintas entrevistas el llamado 'Toro del Corrido', sin entrar en detalles ni confirmar qué exactamente le contó la 'Diva de la Banda'.

Sí ha quedado claro que aunque tras el fallecimiento de Jenni Rivera, el 9 de diciembre de 2012 , Lupillo Rivera y su sobrina Chiquis se saludan e interactúan si se encuentran públicamente, la relación no parece muy cercana. No hablaron en abril, cuando Ayana y Abigail, hijas del cantante, protagonizaron una pelea pública con la intérprete de 'Entre botellas' y su hermana menor, Jenicka.

Una de las acusaciones más serias de Abigail Rivera hacia Chiquis fue precisamente que ella no le podía perdonar que se hubiese acostado con el esposo de su madre, refiriéndose a Loaiza, un rumor que con pruebas fue desmentido no solo por la artista sino por el resto de la familia Rivera, menos Lupillo .

Así las cosas, Chiquis Rivera no entró en detalles sobre qué es lo que tiene que hablar con Lupillo antes de compartir con él un escenario, pero sí se expresó dispuesta a hacerlo y también a grabar con él algún tema a dúo. "Soy fan de mi tío Lupe, de su música... Somos familia. No he hablado con él, pero creo que sería algo bonito. Obviamente, primero me gustaría platicar con él, encontrarnos de nuevo, hablar ciertas cosas y por supuesto que sí me encantaría hacer un dueto con él".