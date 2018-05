Imparable: Eugenio Derbez ya tiene nuevo proyecto en Hollywood

Greenberg, quien ha ganado tres premios Emmy, ha trabajado en series como ‘How I Met Your Mother’ y ‘Frasier’, mientras que Fisher es el guionista de exitosas comedias como ‘We’re The Millers’ y ‘Wedding Crashers’.



Además de esta cinta, el actor de 56 años aparecerá este 2018 en ‘The Nutcracker and the Four Realms’, una película de Disney. También se sumó recientemente al reparto del filme animado ‘Angry Birds 2’.