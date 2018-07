Lo que los astros dicen a JLo y a Shakira: cumplir años en pareja ¿es bueno para el amor?

La simultaneidad entre parejas no es lo mismo que la compatibilidad. Dos personas de signos compatibles pueden no estar presentando la misma simultaneidad mientras que otros de signos aparentemente incompatibles, la muestren en grado sumo. Y para comprender este proceso qué mejor que estudiarlo en figuras públicas, celebridades conocidas por todos que nos ayudan a entender si sus relaciones son la excepción de la regla, o la regla sin excepción.

Y ¿qué sucede con su pareja Alex Rodríguez del 27 de julio del 1975 del signo Leo ¡precisamente el mismo de JLo! El Sendero de la Vida del famoso atleta es el dos y en unos días entrará en su año personal nueve, el que marca el tránsito de un ciclo a otro. Un nativo del año chino de la Liebre, puede entrar en serios conflictos con el Gallo por cuestiones de poca monta, pero como ambos comparten el mismo signo zodiacal existe una fuerte tendencia a resolver las diferencias desde un punto de vista armonioso, sin embargo, no todo es color de rosa.

JLo es una mujer de carácter, su temperamento es fuerte y revela en todo momento estar muy segura de sí misma. Alex es otro Leo también de fuerte carácter, por tanto, para que la cosas marchen bien, fuera de la intimidad que en este caso es excelente, debe ocurrir lo que se llama la compenetración de caracteres y la asimilación del uno por el otro sin perder su individualidad, algo bien difícil en ambos casos, pero no imposible.

Todo depende de lo que ambos hagan cuando no están compartiendo la intimidad, los intereses comunes que tengan, el tema de sus pláticas, sus preferencias a inquietudes socio-políticas y humanitarias. De la feliz conjugación de estos factores puede surgir una estupenda relación, sin embargo, para llegar a ese punto, ambos deberán poner mucho de su parte, algo que para un Leo no es muy fácil.

Al comprobar la simultaneidad encontramos un índice mayor entre Shakira y Piqué que entre JLo y Alex. Esto no quiere decir que no puedan prosperar ni disfrutar una linda relación sino que en el caso de la colombiana le resulta más fácil que a la estrella del Bronx de New York. En todo caso, tanto a unos como a otros les deseamos una vida muy feliz, llena de amor, pasión y alegría.