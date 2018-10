No hay nada imposible en el terreno afectivo pues el panorama astral que te envuelve te inspira y alienta en todo momento lo cual adquiere características propias según sea tu signo zodiacal.

Así vemos que en el caso de los signos del elemento fuego , como Aries, Leo y Sagitario , habrá una reconciliación si hubo peleas y si todo marcha bien, pues entonces saldrá aún mejor. Una persona interesante te estará proponiendo una situación que debes analizar cuidadosamente antes de comprometerte. Sé prudente y no te lances de forma temeraria a lo primero que surja en tu horizonte emocional ya que podrías cometer errores si te dejas deslumbrar por apariencias y poses y no enfatizas más dentro del interior de esa persona, sus sentimientos, intenciones, propósitos.

Los signos de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio , se encuentran en una etapa de proyección mental muy aguda. Te sientes más maduro y con control de tus emociones, intuitivamente seguro y muy confiado. Se crea una energía cósmica que te ayuda mucho a que todo fluya de manera fácil y sin obstáculos en tus gestiones laborales de hoy. Tu mente está muy clara . Lo que pienses podrás conseguirlo, solo necesitas poner tu esfuerzo, inclusive si se trata de una proposición de índole sentimental que no te habías atrevido a lanzar a los oídos de esa persona, pero que ahora dará resultados prometedores.



Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, vibran en un tono muy síquico y profundo. A pesar de que no logras acuerdos económicos con la prontitud anhelada estás en el camino correcto para obtenerlos. Un sueño o clarividencia te inclinará a ir a determinado lugar donde habrá no solamente la posibilidad de dinero, sino un romance, un encuentro que aparentemente es casual dejará huellas en tu vida. Lo principal en este día es que no pierdas la confianza en tus potencialidades y continúes insistiendo. Tu voluntad hará el resto. Te vuelves muy aprensivo en el amor, pero también más capaz de entender las motivaciones ajenas. Tu sexto sentido está hoy muy agudo.