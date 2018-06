Eso quiere decir para ti, que eres de fuego como Aries, Leo y Sagitario, la necesidad de ser muy prudente a la hora de comentar alguna confesión o confidencia que te haya sido revelada asociada con el lugar donde trabajas, el vecindario e inclusive la misma familia extendida, parientes y amigos. No digas todo lo que sabes, mantén mucha discreción porque podrías cometer imprudencias. Si sabes canalizar esas tendencias no habrá nada por qué lamentarse. Por otro lado, ten cuidado con tu bolsillo porque tiendes a querer gastar lo que no tienes y eso podría endeudarte. Felizmente como estás tan alerta, esas situaciones serán superadas satisfactoriamente.