El inicio de la semana se presenta con un tono social, en el caso de los signos del elemento fuego, o sea, Aries, Leo y Sagitario. Este lunes podrás encontrarte con buenos amigos y participar de veladas muy agradables. Tu vida amorosa recibirá un estímulo beneficioso con estas reuniones si eludes temas escabrosos y controversiales en tus pláticas. Terminas concretamente lo que has comenzado y te sentirás mejor. No es conveniente que te pongas a estar posponiendo tus responsabilidades pues si hoy no las acometes de frente tendrás una semana con un enorme cúmulo de trabajos pendientes.