Si tu signo es del elemento fuego , tales como Aries, Leo y Sagitario , hay sorpresas para ti en tu horóscopo de este fin de semana. Si has estado deseando una noche de intimidad diferente este es tu ciclo para explorarla y hacer lo desacostumbrado. Pon a funcionar tu imaginación y crea una atmósfera divertida y sensual en tu recámara pues así excitarás más a tu pareja. Tus negocios por cuenta propia marchan admirablemente, pero debes ser muy selectivo a la hora de escoger las personas que te ayudan para no cometer el error de depositar tu confianza en gentes irresponsables y parlanchinas.



Si tu signo es del elemento aire, tales como Géminis, Libra y Acuario no dejes que la ambición ajena te ciegue y mucho ojo con negocios ilícitos o turbios, y los tramposos. Es día y noche de sorpresas y en el amor ocurren novedades. Un amigo te confiará algo que te admirará. Tal vez sea una declaración sentimental o una confidencia en la que te enteres de alguien que te busca, y a quien no le has prestado atención. Todo va bien en tu salud y mejoras si has sufrido recientemente algún accidente o fractura. Es tu tiempo de la recuperación orgánica. Aprovéchalo también para fortalecerte y empezar algún plan concreto de ejercicios físicos graduados.