Debido a ciertos aspectos de Júpiter en relación a Urano, una posición de 135 grados conocida como semisextil, tiendes a exagerarlo todo, inclusive, comer más de la cuenta, reaccionar de forma impulsiva ante una cuestión que no merece tanto aspaviento, o enojarte por causas que no vienen al caso.

Si tu signo es del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario y surgen contratiempos tómalos de forma deportiva. Si dejas que las demás personas te controlen con sus problemas, imposiciones y manipulaciones entonces no estarías viviendo tu vida, sino la ajena. No dejes que las circunstancias te agobien nunca. Los celos excesivos conducen a los rompimientos amorosos y las demostraciones públicas de exageraciones también, sobre todo en presencia de extraños. Mantén un tono de mesura, ariano, y verás cómo te va mejor en tu vida sentimental.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea telúrico como son Tauro, Virgo o Capricornio, cuando te parezca que no hay oportunidades para ti se abrirán nuevas puertas y descubrirás muchas ocasiones para demostrar tu capacidad y obtener el tipo de trabajo para el cual estás calificado. No te desesperes, todo vendrá a su tiempo. Aunque el dinero que esperas parece no llegar nunca todo irá aclarándose según transcurra este ciclo. Adáptate al desarrollo de los acontecimientos y verás cómo se materializan tus proyectos. No te alarmes y aguarda unos cuantos días más antes de tomar decisiones definitivas, tanto en tu vida amorosa como laboral.