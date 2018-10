Si tu signo es del elemento fuego , como Aries, Leo o Sagitario , estarás revisando tu vida sentimental y posiblemente haya un cambio drástico en ella. Concentra todos tus esfuerzos en la realización de una tarea y no te des por vencido hasta que la hayas concluido. Si dejas pendiente asuntos laborales no podrás descansar tranquilo en tu casa y te verías cargado de trabajo el resto de esta semana que está comenzando. En tu vida amorosa también debes explorar las posibilidades y sorprender esta noche a tu pareja con una iniciativa sexual, atrevida, pero excitante.

En el caso del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio hay ciertos proyectos económicos que no pueden realizarse hoy así que lo más sabio es posponerlos, mirarlos a través de una perspectiva realista y tratar de resolver ahora las cuestiones urgentes dejando para mañana las secundarias. Es hora de que vayas pensando en la mejor manera de invertir tu tiempo. Existen ondas positivas a tu alrededor que te inspiran a estudiar, superarte y aprender algo diferente.

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario , no dejes pasar las oportunidades que te van a llegar para lo novedoso en tu trabajo y tu vida sentimental en general. Continúa el efluvio lunar en tu elemento y podrías estarte sintiendo atraído hacia quien que es opuesto a ti en todas sus cosas. Mucho cuidado porque al principio todo es color de rosa, pero cuando empiezan a surgir las dificultades el amor se escapa. Abre los ojos. No esperes soluciones inmediatas a tus problemas laborales sino más bien de tipo temporal. Las cosas se irán aclarando para ti en tu paisaje laboral a partir de este ciclo, y todo seguirá su ritmo normal. Ten paciencia, verás resultados.

Finalmente, en el caso del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis tu mente está bullendo y funcionando con una gran rapidez ayudándote a descubrir oportunidades de desarrollo económico e inversiones positivas. Sigue tus sueños, impulsos y corazonadas y verás como logras ganar mucho más dinero. Concentra tu atención en algo concreto y no te disperses. Deseas hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y esto puede causarte desasosiego y ansiedad, debes ser prudente. No te dejes llevar por ningún impulso del momento sino más bien analiza bien lo que vas a decir y hacer, y por supuesto, en el amor, no tomes una decisión impulsiva basándote en una emoción incontrolada.