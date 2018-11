Este jueves la Luna se estará moviendo desde Escorpión hacia Sagitario, o sea, del elemento agua al elemento fuego.

Hay un aspecto de 150 grados entre Urano y Júpiter conocido como quincunce o quincuncio y los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries, y Neptuno en Piscis siguen retrógrados y comienza el importante tránsito de Júpiter por Sagitario que ocurre cada doce años.

Hoy es un día de importantes tránsitos planetarios, en especial el de Júpiter que nos impactará a todos. Deberás prestar atención a las señales, coincidencias aparentes y casualidades que surjan pues tu intuición está afinada y si te guías por esas coyunturas vas a descubrir muchas cosas que representarán dinero en poco tiempo.

Si eres nativo de uno de los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, estarás dando los pasos adecuados en un plano de atracción y ocurren situaciones que te ayudarán a separar los falsos amigos de los verdaderos. El impacto que recibe tu elemento con la influencia de Júpiter en tránsito contrapesa la balanza y la inclina a tu favor, a pesar de cierto contratiempo inicial que podría desconcertarte debido a la acción retrógrada de Venus y Urano. Ve preparando las condiciones para cambiar de casa, empleo o mudarte puesto que dentro de algunos días habrá un nuevo escenario dentro de tu vida social y laboral. Todo es posible, espera lo mejor.

Si perteneces al elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio no te adelantes a los acontecimientos. Ante una duda de amor, deja que hable tu ser interno y te asombrarás de los resultados. Estás muy a tono con tus sentimientos durante este fin de semana y eso es lo que cuenta. Vas a mejorar mucho en tus condiciones actuales de salud si has estado padeciendo de problemas asociados con la gripe, catarro o situaciones similares. Lo importante es que tomes medidas concretas para no recaer en algo que ya habías superado. Te van a proponer algo nuevo en tu trabajo que representará un reto o desafío para tu vida laboral.

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, es muy probable que recibas un dinero inesperadamente o una nueva tarjeta de crédito, o un pago atrasado. Cuando lo tengas en tu poder no lo gastes enseguida. Apártalo y úsalo con más calma en algo que necesites y te sea de provecho y no en una compra efusiva basada en la emoción o los anuncios publicitarios. Estás en el modo de la revolución íntima en que tus sentimientos se fortalecen y te sirven para consolidar lo que ahora tienes en tus manos. Tendrás pruebas más que suficientes del cariño de esa persona que pensabas ya no le interesabas.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis estás a punto de recibir una invitación muy agradable que te colocará en un camino exitoso, de amor y triunfos. Hay una especie de llamado de alerta para tomar medidas y no dejarte llevar por falsas esperanzas, o sea, plantar bien los pies sobre la tierra. El carisma que emana tu personalidad garantiza una noche íntima cargada de pasión así que aprovecha al máximo este efluvio para disfrutar al máximo lo que te está regalando la vida. Para alcanzar tus metas lo que precisas es organizarte bien desde muy temprano, sobre todo este fin de semana. Con una buena planificación de tus horarios podrás hacer todo lo que tienes pensado y conseguir lo que buscas. No cuentes ni divulgues tus asuntos familiares o privados a otras personas en tu trabajo porque eso no te conviene.

