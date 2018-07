Hoy domingo la Luna está en Tauro. Los planetas Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este paisaje astral se presentará de una forma muy particular en cada uno de los diferentes elementos zodiacales.

En el elemento fuego, o sea, los signos Aries, Leo y Sagitario, el tono que impera es algo desconcertante este domingo. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, te sientes sereno, tranquilo, seguro de tus sentimientos y esta estabilidad amorosa se expande a los que te rodean. Es un día para disfrutarlo con los tuyos, vivir una noche romántica y dejar atrás amarguras pasadas. Estás envuelto en una onda atrayente y tus palabras son acertadas. Sin embargo, puede surgir una discusión con tu pareja por motivos de celos. No insistas, trata de poner las cosas en su sitio y no exageres para no complicar más el asunto.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo y Capricornio, deberás ser más flexible a la hora de tomar decisiones y no guiarte únicamente por apariencias. Ha comenzado para ti un ciclo de ganancias económicas. Se requiere una fuerza de voluntad firme para no desalentarte con un contratiempo ni una palabra de rechazo. Las pequeñeces pueden arruinar la felicidad y este domingo tienes a tu favor una posición planetaria que te ayuda a disfrutar mejor tu intimidad y vida sexual. No es un día para discutir ni pelear sino para arreglar un problema sentimental con un beso o una caricia.

En los signos del elemento aire, como Géminis, Libra y Acuario es buen día para salir de compras a las librerías o visitar lugares donde haya exposiciones laborales asociadas con tu trabajo pues todo esto te ayudará muchísimo mañana lunes y el resto de la semana. Tus ideas sobre la economía y los negocios son claras y tus percepciones correctas. Sigue tus corazonadas y podrás poner tu dinero en donde más te conviene en estos momentos, pero no descuides las opiniones de expertos y asesórate siempre con personas conocedoras.