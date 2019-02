Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, no te impacientes pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y paciencia. Aguarda, la fortuna y el amor se acercan a tus puertas y no debes desesperarte. Un sueño te inquieta y te sientes nuevamente pensando en una persona de tu pasado que hace mucho no ves. Lo más probable es que también estén pensando en ti. Si valió la pena y estás sin pareja ¿por qué no intentar un nuevo encuentro?