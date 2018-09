Si eres nativo del elemento fuego , o sea, de Aries, Leo o Sagitario y has notado que el dinero no te está rindiendo últimamente y se te vuelve “sal y agua” en las manos, hay remedio en camino pues durante el ciclo astral presente se resolverán muchos asuntos pendientes y recibirás una grata sorpresa económica. En cuestiones del amor actúa con más prudencia antes de enredarte en una relación nueva, una actitud muy sabia de tu parte que te beneficiará mucho. Diferenciarás bien entre pura atracción sexual, física, y algo más íntimo y sentimental.

Si tu signo es del elemento tierra, tales como Tauro, Virgo y Capricornio se compensa la balanza cósmica inclinándola a tu favor. Apóyate en lo que te une a tu pareja y no escarbes en el pasado. Si una situación desagradable terminó y las diferencias fueron zanjadas y aclaradas no hay que insistir en temas tristes y volver a evocar algo felizmente superado. Aprovecha esta nueva etapa que se está iniciando en estos momentos para ponerte al día contigo mismo, revisa tus proyectos del mes pasado y pasa revista a los que has cumplido relacionados con tu salud. Aún estás a tiempo para enmendar errores. El tránsito planetario actual atraerá a tu vida un trabajo, carrera o profesión nueva lo cual será muy provechoso para ti.