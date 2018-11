La Luna está en Escorpión en el día del novilunio de octubre, se inicia un mes sinódico con la Luna nueva, y los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Piscis continúan retrógrados.

En este día y noche del novilunio a todos nos envuelve una vibración de comienzos, inicios, revitalización. ¡Espera lo mejor!

Descubre qué te trae la Luna nueva de Escorpión Cargando galería

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, atrás quedan las quejas y los temores, eso no va contigo. Este es el inicio de una nueva vida sentimental y como tal la debes vivir, sin cargas negativas del pasado. Separa las cuestiones laborales de las sentimentales y no mezcles unas con otras, cuando llegues a la casa no traigas ninguna vibración del trabajo que pueda causar problemas. Cada momento tiene su contenido, su interés su forma de vivirlo a plenitud. Atiende esa llamada telefónica o ese mensaje importante que estarás recibiendo en estos días ya que está asociado con nuevas vías laborales que representarán oportunidades de desarrollo. Proyéctate hacia lo positivo y tendrás resultados prometedores.

Si eres nativo del elemento tierra como lo son los signos Tauro, Virgo y Capricornio, el dinero que te falta llegará, de eso no te quepa la menor duda, lo que ocurre es que en estos momentos tienes más gastos que entradas y hasta que no estabilices esa balanza no verás resultados concretos. Con el inicio de un mes sinódico, a partir del novilunio de hoy, se inicia también un período excelente que transformará tu realidad de una manera decisiva. Todos podemos aprender de los demás y con una actitud abierta, sensible y cariñosa tendrás de tu parte el amor de ese corazón que estás anhelando tanto. La forma como te presentes en las entrevistas de trabajo será el factor principal de tu contratación. Hay una oportunidad diferente, llena de retos y desafíos que te harán crecer dentro de tu horizonte laboral y una promoción esperando por ti.

Atrae el amor aprovechando la energía del Feng Shui Cargando galería

Los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, no te compliques con situaciones que te puedan causar problemas futuros debido a endeudamientos innecesarios. Con un toque de prudencia generarás fortuna y tendrás un poco más en tus cuentas bancarias. El amor se presenta con un cariz determinado e intenso, muy positivo sobre todo para quienes han estado inquietos sospechando infidelidades o falta de cariño. Todo eso quedará sepultado en el olvido. A veces te has dejado manipular por personas desconsideradas, ponte firme, no tienes por qué estar pagando los caprichitos ajenos. Se abre una etapa nueva en la que estarás más firme y seguro de ti mismo.

Finalmente, si eres nativo de un signo de agua como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis no olvides que cada cual tiende a vivir en su mundo y piensa que es la única realidad. Verás como entiendes mejor a quienes están a tu lado y puedes obviar, o pasar por alto, ciertas situaciones que realmente no vale la pena considerar. A la hora de tomar una decisión asociada con tu vida laboral no te guíes únicamente por tus emociones sino analiza de manera más calmada todas las opciones. Este ciclo del mes sinódico que está comenzando hoy con el novilunio, precisamente en tu elemento, agua, trae consigo la renovación así que aprovéchalo porque te conviene. Y para que sepas más al respecto, entra ahora mismo en Univisión Horóscopos y busca tu signo donde encontrarás las respuestas a tus interrogantes.

ESCUCHA EL MENSAJE DEL NIÑO PRODIGIO: