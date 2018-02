Horóscopo del 7 de febrero | La Luna te ayuda a ser prudente, y a pensar más lo que debes decir y hacer

La Luna está en tránsito por el signo Escorpión en la fase cuarto menguante. Todos los planetas siguen directos con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado en el signo de Leo.



¿Sabes si eres un signo fijo, mutable o cardinal? Uno de los temas que más atrae en la Astrología es el de la compatibilidad entre los signos que va más allá de la pareja y se extiende a los amigos, conocidos, vecinos, relaciones de trabajo y en general cómo interactuamos con los demás. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La forma más simple de encontrar la correspondencia es la que conocen quienes están informados un poco sobre los temas astrológicos y son las tradicionales fuego-aire, tierra-agua, aire-fuego, agua-tierra. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sin embargo, a la hora de revisar la compatibilidad no podemos guiarnos solamente por el signo solar sino debemos conocer el ascendente puesto que muchas veces una pareja de fuego-tierra se lleva admirablemente y la explicación viene dada por sus respectivos ascendentes o la posición de planetas como Venus y Mercurio, principalmente o los aspectos que hacen entre si con nuestro Sol, la Luna u otros planetas o planetoides así como las llamadas gran cruz y gran trino. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando se estudia una carta natal vemos que en muchas de ellas predomina un elemento determinado, de ahí que se deba compensar con una conducta adecuada para lograr el equilibrio. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Los elementos que se compensan son los más compatibles



Aries con Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario

Tauro con Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis

Géminis con Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario

Cáncer con Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis

Leo con Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario

Virgo con Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis

Libra con Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario

Escorpión con Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis

Sagitario con Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario

Capricornio con Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis

Acuario con Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario

Piscis con Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir ¿Qué sucede entonces cuando no hay compensación? ¡Nada de pánico! Como vimos anteriormente la compatibilidad puede surgir en los ascendentes y otros planetas. Ahora cuando los elementos se cargan mucho de un lado siempre podemos efectuar un equilibrio dinámico aplicando las reglas del Feng shui, el arte milenario chino de la armonización, del estudio de las polaridades, del yin y del yang, de la esencia del taoísmo, una antiquísima filosofía oriental. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Qué hacer entonces?

Lo más recomendable es suavizar la disparidad de elementos añadiendo toques del antagónico. Esto quiere decir tratar de poner agua y tierra en signos de fuego o aire, y viceversa. Con un poco de voluntad y esfuerzo se logra la armonización y el equilibrio, el resultado es una mejor relación con los demás. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Veamos cómo lograrlo.

Lo primero es realizar un inventario personal, analizar cuáles de las cualidades de un elemento son las predominantes en tu carácter y cuáles faltan. Ese análisis te ayudará a compensar y encontrar el equilibrio. Recuerda que todo en la vida tiene las dos polaridades, aunque casi siempre en una persona se destacan más unas que otras. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Elemento fuego: conocidos como el trígono de fuego, lo conforman Aries, Leo y Sagitario. Se caracterizan por su entusiasmo, optimismo y auto estima. Si están balanceados todo se canaliza de una forma positiva, pero si en una carta natal abundan estos elementos el resultado tiende a ser alguien egoísta, más bien dado a la violencia para resolver las diferencias, de lengua suelta a la hora de replicar o discutir un tema. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por el contrario, si este elemento falta en la carta natal entonces se refleja en apatía, falta de energía y entusiasmo, baja auto estima, falta de confianza en uno mismo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Elemento tierra: conocida como la triplicidad de la tierra o signos telúricos según la astrología hermética le corresponde a Tauro, Virgo y Capricornio. Sus cualidades principales son la persistencia, tenacidad, sentido práctico o pragmático de la vida, sensualidad, precaución. Cuando faltan en una carta natal indica descuido, pobre voluntad, falta de sentido práctico. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Elemento aire: llamados la triplicidad del aire y también los signos humanos debido a que suelen tener figuras humanas en sus representaciones como es el caso de Géminis y de Acuario, inclusive el signo Libra se representaba muchas veces como una mujer sosteniendo una balanza. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se consideran signos intelectuales, comunicativos, de ágil mente, imaginativos y dinámicos, por eso, cuando faltan en una carta natal vemos personas poco comunicativas, muy calladas, rígidas, con problemas para expresarse o aprender otros idiomas, pero, por otro lado, la abundancia del elemento sobre otros indica exceso de verborrea, hablar sin parar o arrogancia intelectual. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Elemento agua: el trino de agua, los signos Cáncer, Escorpión y Piscis que indican la parte sensible e intuitiva de la naturaleza humana. Es el elemento de la emoción, la percepción interna, la sensibilidad. Cuando está en exceso en una carta natal tiende a volver a sus nativos muy susceptibles, hipersensibles y emocionalmente inestables. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Por el contario si faltan denotan frialdad en el trato con los demás, falta de empatía y de consideración, de compasión y una pobre intuición, o intuición poco desarrollada. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tres cualidades: Además de los elementos los signos se agrupan en tres cualidades o modalidades. Estas son los signos cardinales, fijos y mutables



Los signos cardinales: son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio que marcan el inicio de una nueva estación –primavera, verano, otoño e invierno.

Los signos fijos: los cuatro signos que siguen a los cardinales, o sea, Tauro, Leo, Escorpión y Acuario y por tanto se encuentran cuando las estaciones, que comenzaron con los signos cardinales, se encuentran en pleno apogeo.

Los signos mutables: indican que termina la estación y nos estamos preparando para los signos cardinales. Son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La gran cruz ocurre cuando los signos se presentan en un aspecto llamado cuadratura, o sea a 90 grados de diferencia uno de otro. No tiene ninguna connotación ni significado religioso se basa en la configuración en la que los signos aparecen en los puntos de un signo de más. Por ejemplo, Aries frente a Libra y Cáncer frente a Capricornio. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El gran trino ocurre cuando tres planetas están en un trígono, o sea en los extremos angulares de un triángulo. Según sean los signos y elementos que estén en trino así será la proyección del temperamento de esa persona, según sus elementos astrológicos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ejemplo: si abunda el elemento agua tenemos personas demasiado sensibles, si lo que hay es tierra, mucha rigidez, en aire inconstancia y en fuego agresividad, cuando estos planetas a su vez están en otros aspectos con los demás, con el Sol y la Luna. Como ves hay mucho más que la simple compatibilidad del signo solar y para poder efectuar una predicción correcta se debe tomar en cuenta todos estos factores. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En conclusión:

Aries es un signo del elemento fuego, cardinal, de polaridad positiva y yang.

Tauro es un signo del elemento tierra, fijo, de polaridad negativa y yin.

Géminis es un signo del elemento aire, mutable, de polaridad positiva y yang.

Cáncer es un signo del elemento agua, cardinal, de polaridad negativa y yin.

Leo es un signo del elemento fuego, fijo, de polaridad positiva y yang.

Virgo es un signo del elemento tierra, mutable, de polaridad negativa y yin.

Libra es un signo del elemento aire, cardinal, de polaridad positiva y yang.

Escorpión es un signo del elemento agua, fijo, de polaridad negativa y yin.

Sagitario es un signo del elemento fuego, mutable, de polaridad positiva y yang.

Capricornio es un signo del elemento fuego, cardinal, de polaridad negativa y yin.

Acuario es un signo del elemento aire, fijo, de polaridad positiva y yang.

Piscis es un signo del elemento agua, mutable, de polaridad negativa y yin. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Este miércoles tendrás la oportunidad de demostrar tus talentos en una entrevista laboral o una reunión en la que se te preguntarán muchas cosas que sabrás contestar correctamente. La energía de la Luna en esta fase te ayuda a ser prudente, y a pensar más lo que debes decir y hacer, pero felizmente el resultado será mejor de lo que esperabas.



Si tu signo es de fuego, como Aries, Leo o Sagitario estarás iniciando una nueva etapa sentimental. Tu personalidad se enmarca dentro de un tono alegre que será la clave de tu éxito en todo.

Si tu elemento es tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio y estás soltero, o soltera, en busca de un amor, pareja o una relación refrescante tu voluntad de conquista será el punto central que te permitirá sacar adelante tu vida sentimental, pero si en su lugar te vuelves receloso, desconfiado y taciturno alejarías de ti toda la felicidad que tienes augurada en tu horóscopo.

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario surgirán invitaciones de última hora. No digas que “no”, más bien cobra conciencia de la importancia que adquiere saber vivir cada día, a plenitud, y no estar esperando por lo que puede o no puede llegar y que ahora tienes a tu alcance.

Por otra parte en este día, si tu elemento es agua, o sea, eres Cáncer, Escorpión o Piscis debes controlar tus impulsos sobre todo a la hora de comer pues tiendes a estar algo ansioso y compensar tu ansiedad comiendo exageradamente. En el amor estarás en un tono refrescante que atrae miradas y promesas a tu vida.

Para saber más al respecto, entra ahora mismo en tu signo zodiacal y descubre lo que te corresponde y lo que puedes lograr en este miércoles.