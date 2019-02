Este jueves 7 de febrero la Luna sigue en Piscis con la vibración del tres, del esparcimiento y la alegría, el entretenimiento y distensión. Todos los planetas están directos y el paisaje astral de hoy nos confiere la capacidad e inteligencia para enfrentar los restos y salir airosamente de cualquier dificultad que se presente.

Si tu signo es del elemento fuego, como los son Aries, Leo o Sagitario tendrás de tu parte un gran entusiasmo y energía para enfrentar los obstáculos y resolverlos adecuadamente. El secreto está en una distribución racional del tiempo para no perderlo en pequeñeces. Revisa los contratos que llegan a tus manos y no te apresures a firmar nada sin estar plenamente consciente de tus obligaciones financieras y deudas una vez suscrito el convenio. ¡Puede haber trampas legales ocultas entre las letras! Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque la ilegalidad te costaría muy cara. Hazlo todo correctamente.

Si tu signo es del elemento tierra tales como Tauro, Virgo o Capricornio si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas para aumentar tu economía. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias. Tampoco te lances a una nueva aventura laboral sin conocer la naturaleza de la compañía donde piensas ir. Espera otro momento para cambiar hacia otra actividad y modificar lo que haces actualmente. Lo mejor es conservar el empleo que tienes.





Si tu signo es del elemento aire, tales como Géminis, Libra o Acuario hay dinero en un negocio que te proponen, pero cuidado con los papeles y documentos y sobre todo desconfía si quienes te están entusiasmando insisten demasiado y te ofrecen ventajas demasiado buenas para ser ciertas. Sé cauteloso. Tu talento se pondrá a prueba y saldrás victorioso, verás cómo con tu tesón y voluntad se superan los obstáculos que te impedían llegar a la cima. Te percatarás que estás entrando en una etapa muy productiva. En el amor, no obstante, debes ser muy prudente porque una palabra mal dicha, o inoportuna, te comprometería. Pon tu mente en lo que deseas y verás como aún lo más difícil se materializa en tu vida íntima con un encuentro inesperado en un sitio público que va a actuar directamente en tu paisaje romántico y amoroso. Una llamada telefónica lo puede cambiar todo, no vaciles, sigue tus corazonadas, no rechaces al amor, muchas oportunidades no se repiten.

Si tu signo es del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis, no te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a la persona que amas. En este ciclo surgen fantasías y recuerdos, pero si no se llevan a vías de hecho no hay nada que temer. Un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te brindará una gran oportunidad de demostrar tu talento y mejorar tu status laboral actual. Pon a funcionar esas buenas ideas que se te ocurren y verás como en poco tiempo logras tus propósitos. A fin de evitar malos entendidos di las cosas claramente si vas a entrar en algún negocio y no dejes nada a la casualidad. Todo lo que puedas ganar o perder debe estar bien escrito para que después no haya sorpresas y te encuentres sin dinero. Y para saber más al respecto entra ahora mismo en Univision Horóscopos y busca tu signo zodiacal específico con las predicciones para este jueves.