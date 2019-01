Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario habrá encuentros impactantes con gentes cuya personalidad te atraerá en grado sumo y te inclinará a su lado. Estás en un período de una gran excitabilidad. Si estás buscando pareja, posiblemente te enamores a simple vista, no te excedas. La posición de la Luna en este día al volverte inquieto y algo ansioso podría estropear tu relación si no la cuidas adecuadamente.

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio es tiempo de reconsiderar y evaluar la forma en que estás conduciendo tu realidad afectiva y sentimental. Recuerda que siempre debes atender tu vida amorosa con detalles, ternura y dejando a un lado imposiciones. No te empecines tratando de hacer las cosas a tu manera y razona con los demás, tú sabes cómo hacerlo, pero a veces tu manera directa de comunicarte con los demás suele entrar en conflicto con quienes no ven las cosas como tú o tienen otras prioridades diferentes a las tuyas.

Si eres un nativo del del elemento aire, o sea los signos de Géminis, Libra y Acuario, ahora con la Luna acuariana tienes luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica y laboral en general al comenzar este año 2019. La manera en que abordes las diferentes situaciones que se presenten marcará la diferencia entre la realidad y la fantasía. ¡Cuidado con las promesas! No creas todo lo que escuches, confía más en tu intuición y guíate por lo que sientas interiormente, pero no des crédito a las promesas que te hagan en este lunes ya que hay ciertas personas exageradas que por congraciarse contigo son capaces de mentir o prometer lo que no podrán cumplir.