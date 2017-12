Horóscopo del 7 de diciembre | Te sientes con deseos de conquistar al mundo

La Luna está en tránsito por el signo de Leo. Urano y Mercurio siguen retrógrados.

Te sientes seguro de ti mismo y con grandes deseos de “conquistar el mundo” lo cual es magnífico si lo que estás proyectando lo llevas a vías de hecho porque si solamente lo piensas y lo comentas, pero no lo ejecutas entonces no valdría para nada. No importa cuán buena sea una idea, un plan, un proyecto, si no trabajas para desarrollarlo es como si no existiera.

El movimiento de la Luna hoy jueves acentúa el brillo de tu personalidad y si eres un signo de fuego como Leo, Aries o Sagitario o de aire como Géminis, Libra y Acuario notarás que todo se facilita, las personas tienden a ser muy amables contigo y lo que deseas lo consigues. Sin embargo, aún Mercurio está retrógrado así que planifica todo con tiempo para evitar retrasos de última hora causados por la acción del planeta de las comunicaciones en el horóscopo.

Y para que sepas más al respecto entre ahora mismo en tu horóscopo diario y busca tu signo.