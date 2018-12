Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario estás en un período de reflexión, de nuevos valores. Muchas cosas que creías dejan de ser importantes y ahora te concentras más en otros asuntos. Estás orientándote acertadamente y esto te ayudará de manera extraordinaria. El amor es real en tu vida, extiende la mano, ¡atrápalo! Tu mente tiende a vagar por lugares inexplorados. No te sientas culpable si te surgen fantasías sexuales o amorosas con terceras personas. Mientras no materialices esos flirteos imaginativos no habrás cometido infidelidad alguna.