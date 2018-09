Si tu signo es del elemento tierra, como son Tauro, Virgo y Capricornio tu intuición se acopla con tu sentido práctico y estarás haciendo muchas cosas diferentes, todas provechosas. Con un poco de paciencia lograrás ponerle punto final a una situación emocional que has estado esquivando desde hace días. Si se trata de un trabajo o responsabilidad pendiente no lo pienses más y decídete a terminarlo aunque salgas tarde de tu empleo, así no tendrás esa carga mental durante la próxima semana laboral. Confía en tus intuiciones si una voz interior te dice que no debes hacer determinado negocio ni firmar un documento dudoso.