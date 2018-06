En el caso de los signos del elemento fuego como Aries, Leo y Sagitario es el tiempo de las contradicciones, es decir, por la mañana se te ocurre una idea y luego por la tarde la desechas, piensas una cosa primero, y luego haces otra. No se trata de ser inconstante o no atender sino que estás bajo un proceso de evaluación muy complejo en el que te vas a cuestionar muchas cosas ¿me conviene ese trabajo, esa persona, ese proyecto? De tu respuesta sincera, sin engañarte a ti mismo ni hacerte falsas ilusiones dependerá el resultado, así que ¡ya los sabes, manos a la obra!

Si tu signo es de aire como Géminis, Libra y Acuario tendrás el esfuerzo y ánimo necesarios para hablar lo que te conviene en ese momento crucial. Algo notable para ti será que notarás un aumento o reforzamiento de lo que suele llamarse la inteligencia emocional, o sea, esa capacidad que tienes para percibir y controlar tus propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Se reafirma tu empatía –ponerte en el lugar ajeno. Un aspecto que no debes obviar ni rehuir es el cuidado de tu salud, estás algo descuidado al respecto y si estás dejando de hacer lo que sabes es lo correcto para ti habrá llegado la hora de recuperar ese terreno perdido poniendo a funcionar tu voluntad.

Y finalmente, en el caso del elemento agua como son los signos Cáncer, Escorpión y Piscis no habrá impedimentos ni dificultades que te aparten de las metas trazadas. No será del todo fácil puesto que surgen algunos obstáculos a última hora como puede ser el atraso de un viaje programado por causas ajenas a tu voluntad o la incursión de una omisión que te conmine a cambiar rápidamente tu agenda al sentirte apremiado para que la termines cuanto antes. En ese caso no te dejes intimidar por nada ni por nadie, sigue tus planes como los tenías pensado y verás lo bien que te sale todo.