La Luna está en Sagitario en vísperas del novilunio. Con Mercurio, directo, emplearás las palabras acertadas en medio de los argumentos y no te pierdes en discusiones estériles que no te conducen a nada positivo, ni en tu trabajo ni en el amor.

Si tu elemento es fuego, Aries, Leo o Sagitario, si encuentras resistencia no insistas. No sacarás nada con una actitud persistente y estropearías el día. Si debes aclarar alguna cuestión sentimental aguarda una mejor ocasión y trata de disfrutar el presente obviando los asuntos pendientes ¡aprovecha la energía directa de Mercurio para dejar atrás las situaciones controversiales que hubo! Se te presentarán frente a ti dos personas que te interesan sentimentalmente, pero ninguna de ellas parece ser el amor de tu vida. Si estás soltero, no te decidas hasta que no estés seguro y así no estarás comprometiendo tu felicidad, ni la de otros.