Tanto Mercurio, como Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este lunes no te dejes arrastrar a negocios poco productivos siguiendo las ideas de quienes solamente están pensando en ilusiones y no ponen los pies sobre la tierra para los asuntos prácticos de la vida.



Si eres del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario estás muy sensible debido al tránsito astral que está ocurriendo así que no desoigas lo que te indica tu corazón, sigue tus intuiciones hoy. No te sientas dolido ni aludido directamente por lo que esté llegando a tus oídos porque es casi seguro que se traten de exageraciones o rumores sin fundamento particularmente si se trata de algún chisme o comentario asociado con una persona que amas o con quien estás tratando de iniciar una relación seria.