Si tu signo es del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario , aléjate de las situaciones poco claras donde haya personas extrañas que te propongan asuntos dudosos pues tiendes a estar algo ingenuo en los negocios. No les des tu dinero ni les apoyes si tu experiencia e intuición te indican que hay algo turbio detrás, podrías salir perjudicado. Sin embargo, en el plano sentimental las cosas se encaminan en otra dirección, muy positiva. Es tu noche para hacer algo diferente y con buen gusto. Una cena íntima es lo ideal, sobre todo si hace ya algún tiempo que no vas a comer fuera de casa con tu pareja. Si hay un baile o música después de la comida, mejor aún.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo y Capricornio, deberás reajustar muchas cosas dentro de tus planes y proyectos especialmente aquellos que están directamente relacionados con un encuentro de contenido romántico que puede resultar en algo diferente a lo que habías pensado. Tu agenda de trabajo se presenta algo errática en este día y esta circunstancia podría causarte desasosiego e inquietud. No te desesperes tratando de resolver todos tus problemas en un solo día. La prudencia es tu carta de triunfo. Te llegan buenas noticias asociadas a un proyecto económico y a gestiones de compra y venta de bienes raíces. Tu vida florece y empiezas a cosechar lo que has sembrado, no obstante, debes aprovechar este fin de semana para escaparte a un lugar donde puedas divertirte y disfrutar del amor y sus posibilidades. Si estás iniciando una relación deberás hacer todo lo que esté a tu alcance para mostrarle a tu pareja la parte más noble de tu signo.