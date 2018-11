Si insistes en hacer las cosas a tu modo y no escuchar las reclamaciones de tu pareja estarías yendo directamente a la ruptura de la relación. Cuando hay amor debe existir comprensión, respeto mutuo y un alto nivel de comunicación. No hay nada más socorrido en la vida que esperar los resultados del esfuerzo cuando se han realizado de manera consecuente y responsable.

Si tu signo es de fuego, Aries, Leo o Sagitario, tu día ha llegado y tu trabajo está más sólido y firme que antes. No se vislumbran dificultades, sin embargo, si no te arriesgas no podrás saber si tu idea era buena o no, y en el futuro te quedarías con la duda. No se trata de poner tu dinero en peligro, pero si colocar aunque sea una parte del mismo en un negocio que te permita obtener ganancias. Aún tienes tiempo para planear con tu pareja un fin de semana diferente donde ambos puedan revivir una luna de miel y reafirmar sus compromisos amorosos. Estás en un ciclo de dulzura y ternura y atrás quedan los problemas pasados con tu pareja.