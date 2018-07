En el caso de los signos del elemento tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, hay una propensión a dejar que las cosas caigan por su propio peso, y ser más bien testigo, que actor. Es como si estuvieras sentado en una butaca del teatro mirando una puesta en escena de una obra en la que tú estás involucrado, pero como es algo ficticio no te afecta. Desde ese ángulo considerarás una negativa sentimental con serenidad e inclusive no te sentirás desilusionado ni decepcionado cuando esa persona no reaccione de la manera que esperabas dentro de tu realidad sentimental.