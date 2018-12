La Luna está en Escorpión y los planetas Urano y Mercurio están retrógrados, aunque este último ya está empezando a moverse directo. Este es un día en se fortalece tu voluntad, lo cual es muy bueno sobre todo si estás en medio de un proyecto que requiere constancia o si te has propuesto algún plan de salud nuevo.

Si tu elemento es fuego , o sea, eres un nativo de Aries, Leo o Sagitario , la idea de una noche de seducción te da vueltas en la cabeza y te aprestas a crear condiciones para una cena íntima a la luz de candelabros, o una invitación muy especial a un sitio romántico. Déjate de pensar en lo peor y no te angusties la existencia imaginando infidelidades las cuales solamente existen en tu imaginación. Si no eres capaz de disfrutar plenamente el presente, entonces tu vida dejaría de ser feliz y placentera.

Si tu elemento es tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, la buena influencia planetaria en el aspecto de salud en tu elemento te dará energías extras para fortalecerte y poner a funcionar tu voluntad. Aguarda un poco y verás resultados formidables. Estás enfrascado ahora en inversiones múltiples y muchos negocios, por lo que se precisa organizarte y ponerlo todo en su sitio a fin de evitarte complicaciones y desasosiegos. No olvides que el dinero fluye y si ahora estás algo apretado económicamente y no cuentas con los recursos suficientes para enfrentar nuevas situaciones, no te inquietes pues en pocos días estarás recibiendo noticias muy alentadoras.