Los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario tendrán un día de acción en el que vas a conseguir lo que deseabas. Descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Cuenta con los recursos con los que dispones actualmente y no te dejes arrastrar por ilusiones ni promesas de dinero. Es el momento de evaluar y analizar proposiciones y no lanzarte a la primera que aparezca, pero mantente alerta a una oferta muy ventajosa.