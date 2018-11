Los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, entrarán en un camino que te permitirá descifrar señales subliminales o sueños y percepciones que te pondrán la pista de la fortuna. Las posibilidades de hacer dinero en poco tiempo no son tan remotas como podría parecerte a simple vista. Inicias la semana en un tono formidable. Eres capaz de hacer lo indecible por mantener una persona a tu lado. Si vale la pena, no te des por vencido, pero si la otra parte no te corresponde como debe, entonces es tiempo de cambiar tu actitud. Sin embargo, prepárate para un escenario muy movido. Posiblemente debas tomas una decisión muy significativa para no verte envuelto en medio de una coyuntura social embarazosa, lo harás.