Hoy lunes 4 de febrero tenemos un singular paisaje astral pues estamos en las vísperas del novilunio de Acuario que marcará el inicio del nuevo año chino 2019, el “año del jabalí de tierra” y tenemos como energía vibrando el número nueve con todos los planetas directos.

Lo que ahora está ocurriendo en el cosmos incidirá de una manera muy concreta en cada uno de los elementos zodiacales en esta segunda semana de febrero, el mes del amor y la amistad.

Venus entra en Capricornio Cargando galería



Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, el amor te da sorpresas gratas y no hay nada imposible si te lo propones. Debes dejar a un lado tu timidez y decirle a esa persona todo lo que te gusta y te interesa porque si te mantienes callado vas a dejarle el terreno a otros y esa actitud no tiene nada que ver con el temperamento fogoso y ardiente de tu elemento. Las horas de la mañana pueden traer algún tipo de ansiedad o nerviosismo, pero no te inquietes pues básicamente se trata del tránsito lunar y además del ambiente que ahora hay a tu alrededor. Simplemente toma tu tiempo para relajarte y descansar. Ciertamente las cosas no son fáciles y debes tener una dosis de paciencia extra para lidiar con todos esos problemas que surgen. Hay compañeros complicados y jefes de mal humor, pero todo eso lo superarás con una sonrisa y si no te dejas afectar.

En el caso del elemento tierra, los nativos de Tauro, Virgo y Capricornio, una idea alocada y novedosa, dará resultados así que ¡manos a la obra!, no te detengas por nada y ponla a funcionar pues obtendrás dinero y mejorarás tu economía hoy, y en los próximos meses. Si te limitas, pensando que no va a resultar, no podrías desarrollar tu talento. En el amor estás muy bien auspiciado así que aprovecha esta buena influencia para disfrutar plenamente de estos días próximos en paz y armonía durante el resto del año que tienes frente a ti. Lo principal es siempre que mantengas una actitud optimista y positiva, pase lo que pase, pues es la única forma de disipar las nubes de temor que gravitan sobre tu horizonte emocional.

Tu signo puede estar perjudicándote en el trabajo Cargando galería



Si eres nativo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, el amor te ronda, pero debes sonreírle y dejar atrás las ideas pesimistas del pasado. Si una vez tuviste un error, o como tú llamas, un fracaso amoroso, esta experiencia actual es diferente. En este ciclo que ahora se inicia todo será felicidad para ti. Notarás cómo tu organismo estará respondiendo a los tratamientos y a partir de ahora tu salud resurge con una nueva sensación de vida y energía. Este es un período de mucha actividad vital, aprovecha bien tu tiempo, haz ejercicios y aliméntate como sabes hacerlo.

Finalmente, en el caso del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis no descuides tu negocio por pequeño que sea. Aunque ahora no esté rindiendo los frutos esperados tu constancia le ayudará a crecer. Recuerda que siempre hay personas envidiosas tratando de desalentarte, pero con tu voluntad triunfarás. No te ocupes de ellas, sigue hacia adelante porque tu nivel energético está por encima de todo eso. Sin embargo, para lograr el éxito deberás flexibilizarte y arriesgar un poco para obtener más. Quizás tengas que hacer un pago inesperado, pero imprescindible y cualquier dinero que pongas en un negocio aunque no veas los frutos inmediatos te dará resultados en pocos días. Todo se compensa porque tu vida amorosa está consolidándose.

Y para saber más al respecto entra ahora mismo en Univision Horóscopos, busca tu signo y ¡entérate de todo!