En el caso de Aries, Leo y Sagitario , signos del elemento fuego , estarás terminando el mes de mayo con nuevos bríos, ideas inteligentes que no deben quedarse solamente en tu cabeza sino que debes ponerlas a funcionar. Es un fin de semana de afianzamiento emocional y afectivo en el que vas a disfrutar más lo que se está presentando en tu vida.

Si tu signo es del elemento tierra como Tauro, Virgo y Capricornio este fin de mes se dibujará una línea divisoria entre emociones y sentimientos y sabrás qué hacer con esa persona que te da vueltas en la cabeza desde hace días y no acababas de ubicarla dentro de tu marco de referencia. Muchos nativos de tu elemento estarán preparándose para consolidar una relación amorosa, tal vez irse a vivir con otra persona y hasta pensar en una boda o matrimonio. Es también muy favorable para las parejas que están considerando aumentar la familia pues hay un toque de fertilidad en tu elemento zodiacal.

Finalmente, los signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis estarán en el umbral de las resoluciones trascendentales, el período en el que todo es posible. La visión interior se amplía y te percatas enseguida de cuáles son los mejores momentos y lugares para lograr las metas que te has propuesto. Sientes una necesidad imperiosa de organizar, eliminar de tu casa los objetos que ocupan espacio y no sirven para nada, limpiar los correos y mensajes almacenados en las memorias de tus computadoras y dispositivos electrónicos a fin de hacer espacio para lo nuevo. Es tiempo de revisar armarios, reciclar o regalar ropas que no usas y ponerte a tono con el ritmo equiLibrado de los tiempos.